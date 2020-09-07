نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فشل ضم دونجا.. الزمالك يدرس إعادة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس مسؤولي نادي الزمالك عودة محمد أشرف روقة لاعب الفريق والمعار لنادي طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الزمالك في عودة روقة، وذلك بعد فشل التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، وسط مغالاة ناديه في مطالبه المالية.

وتنتهي إعارة محمد أشرف روقة لطلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري ليعود من بعدها إلى صفوف الزمالك.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة.

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عبر رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الجديد عن سعادته الكبيرة بالانضمام للنادي بعقد يمتد لـ5 مواسم.

وقال رمضان خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام :"سعيد بالانضمام لنادي بيراميدز والصفقة لم تأخذ وقت كثير وأحب أشكر مسؤولو نادي بيراميدز على الاحترافية".

وتابع :"حضرت إلى بيراميدز من أجل تحقيق جميع الطموحات في الموسم المقبل، خاصة وأن الفريق يض مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأشار بأن المفاوضات مع النادي بدأت من يوم 9 أغسطس والصفقة انتهت في 3 أو 4 أيام والصفقة انتهت سريعا".

وأوضح :"وجودي في بيراميدز بمثابة احتراف وهدفي تحقيق طموحات كبيرة وفي حال تلقي أي عرض خارجي سيكون من خلال النادي".