تريزيجيه يهنئ محمد بركات بعيد ميلاده الـ44

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أحمد جودة - القاهرة - قام اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي بتهنئة لاعب منتخبنا الوطني والنادي الأهلي السابق محمد بركات بمناسبة عيد ميلاده الـ44. ونشر تريزيجيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له بقميص النادي الأهلي تجمعه مع بركات حيث علق عليها قائلا:"اتمني لك عيد ميلاد سعيد يا أسطورة". يذكر أن تريزيجيه قد زامل محمد بركات فى صفوف النادي الأهلي عام 2012 و 2013 ونجحا فى الفوز معا ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلي الدوري المصري الممتاز. ويعتبر محمد بركات من أساطير النادي الأهلي ومنتخب مصر حيث فاز بالعديد من البطولات أبرزها دروي أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي والمحلي بالإضافة للدوري المصري الممتاز.

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