نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني إلى تدريبات الفريق الجماعية تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان استعدادا لعوده فعاليات بطولة الليجا من جديد.

وكان ميسي قد تراجع عن قرار الرحيل عن البلوغرانا حتي العام المقبل للرحيل بشكل مجاني عن الكامب نو، بدلا من المثول أمام القضاء أمام برشلونة.

ومن جهته تغيب الأرجنتيني عن تدريبات الفريق الفترة الماضية كوسيلة للضغط على إدارة بارتوميو للسماح له بالرحيل عن النادي بشكل مجاني، وهو ما أجبر رئيس النادي على فرض عقوبة على قائد البلوغرانا.

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ووفقاً لشبكة " سكاي سبورت " فإن برشلونة قد تراجع عن معاقبة ميسي على قرار التغيب عن التدريبات.

حيث أشار مراسل الشبكة الشهيرة أن البلوغرانا لن يُغرم ميسي 100 الف يورو على أيام غيابه عن التمارين وسيتم احتسابها من الاجازات الممنوحة.

يذكر أن ميسي ينتهي تعاقده داخل الكامب نو في صيف عام 2021 مما يحق له التفاوض بشأن مستقبله مع فريقة الجديد في يناير المقبل.