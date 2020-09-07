نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تليفونات بنى سويف والالمونيوم حبايب " وديا " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف، بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته، أمام نظيره الالمونيوم بنتيجة ١/١ وذلك فى إطار المباراة الودية التى أقيمت على ملعب منتجع الآسيوطى .

وجاء هدف التليفونات عن طريق احمد ابو رضا، فيما أدرك محمد عبد الحميد ' ميدو ' هدف التعادل للالمونيوم .

وخلال المباراة حرص ابو العينين شحاته المدير الفنى للتليفونات على إشراك العديد من العناصر، وذلك بهدف الاطمئنان على جاهزية صفوف الفريق ، كما شارك بالمباراة ٦ لاعبين من قطاع ناشئين التليفونات، لسد العجز بصفوف الفريق .

فيما حرص ياسر الكنانى المدير الفنى للالمونيوم على مشاركة جميع الفريق خلال شوطى المباراة .

وخاض الفريقان المباراة بهدف تجهيز صفوف الفريق خلال الفترة القادمة استعدادا لعودة مسابقة القسم الثانى والمقرر عودتها ٢٠ سبتمبر الجارى .

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وقرر مسوؤلى التليفونات الاتفاق على إقامة مباراتين وديتان أمام الفيوم الاربعاء القادم، وسمسطا، أحد أندية القسم الثالث .

وكان التليفونات قد لعب مباراتين وديتين أمام بوش الرياضى وانتهت بفوز التليفونات برباعية مقابل هدف فيما خسر أمام الترسانة بنتيجة ١/٢ .

ويتبقى للتليفونات مواجهات قوية امام سوهاج الرياضى والمقرر إقامتها بملعب استاد سوهاج يوم 20 سبتمبر القادم و المنيا و بترول اسيوط وبنى سويف ثم الإعلاميين .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من، ابو العينين شحاته، مديرا فنيا وعلى بدر، وحمدى فاروق، مدربين، و ابو العلا محمد مدربا، لحراس المرمى، وعصام متولى وعادل رياض، وأشرف محمود، وايمن محفوظ جهاز ادارى، وخالد مرجان علاج طبيعي وإصابات ملاعب، وأحمد شعبان، مديرا للكرة، وأحمد سعد، مشرفا على الكرة .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز السادس، بجدول المجموعة الأولى، بدوري القسم الثاني، برصيد 23 نقطة .