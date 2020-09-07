نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره حرس الحدود بعد قليل في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الأهلي كلا من :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول Advertisements خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - جيرالدو دا كوستا - أحمد الشيخ خط الهجوم : أليو بادجي - مروان محسن. البدلاء :- علي لطفي - وليد سليمان - أيمن أشرف - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي - محمد هاني - محمد شكري - عربي بدر - محمد فخري

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