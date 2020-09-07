الرياضة

الدخان يواجه سيراميكا وديا

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق الشرقية للدخان، نظيره سيراميكا، في الرابعة من عصر الثلاثاء على ملعب الأخير، في إطار استعادادات الفريقين، لعودة النشاط الرياضي، بدوري القسمين الثاني والثالث.

وتعادل فريق الدخان في أولى مبارياته الودية، امام الشرطة، بهدف لكلا الفريقين، وخسر امام كوكاكولا بهدف دون مقابل وتعادل امام الإعلاميين، وخسر امام الداخلية بثلاث أهداف مقابل هدفين.

فى المقابل، بدأ سيراميكا مبارياته الودية بالخسارة امام النصر بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على دمنهور بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على سبورتنج بهدف نظيف، ثم الفوز على فاركو بهدف نظيف، ثم الفوز على الرجاء بثلاث أهداف مقابل هدف.

ويستعد الدخان لمواجهة القومي ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من المجموعة الخامسة، بينما يستضيف سيراميكا فريق كوكاكولا ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر بالمجموعة الثانية.

ويتصدر الدخان المجموعة الخامسة بالقسم الثالث برصيد 59 نقطة، بينما يتصدر سيراميكا، المجموعة الثانية 0، بالقسم الثاني، برصيد 32 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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