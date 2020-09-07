نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدخان يواجه سيراميكا وديا في المقال التالي
وتعادل فريق الدخان في أولى مبارياته الودية، امام الشرطة، بهدف لكلا الفريقين، وخسر امام كوكاكولا بهدف دون مقابل وتعادل امام الإعلاميين، وخسر امام الداخلية بثلاث أهداف مقابل هدفين.
فى المقابل، بدأ سيراميكا مبارياته الودية بالخسارة امام النصر بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على دمنهور بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على سبورتنج بهدف نظيف، ثم الفوز على فاركو بهدف نظيف، ثم الفوز على الرجاء بثلاث أهداف مقابل هدف.
ويستعد الدخان لمواجهة القومي ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من المجموعة الخامسة، بينما يستضيف سيراميكا فريق كوكاكولا ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر بالمجموعة الثانية.
ويتصدر الدخان المجموعة الخامسة بالقسم الثالث برصيد 59 نقطة، بينما يتصدر سيراميكا، المجموعة الثانية 0، بالقسم الثاني، برصيد 32 نقطة.
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