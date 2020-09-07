الرياضة

مشادة كلامية بين كمونه وقائد جمهورية شبين في المران

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أحمد جودة - القاهرة - شهد مران فريق جمهورية شبين، الذي أقيم اليوم الإثنين، نشوب مشادة كلامية، بين سمير كمونه، المدير الفني، وأحمد المحرات، حارس وقائد الفريق المنوفي.

وقعت المشادة الكلامية، بسبب رفض الحارس الخضوع للميزان، حيث يقوم المدير الفني بوزن اللاعبين لتجهيزهم بدنيا قبل عودة مباريات دوري القسم الثاني.

على جانب آختار، إختار كمونة، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية قبل لقاء ابو قير الذي سينطلق في الرابعة من عصر الثلاثاء وهم، محمد شيكا، أحمد المحرات، أيمن العادلي، أحمد الشرقاوي، مصطفى زيكو، محمد عزت، طلبة محمد، أيمن سعد، محمود شعلان، شريف مجدي، خالد مسعد، محمد خالد، مصطفى هاني، فوفانا، مصطفى حافظ، أحمد صادق ميدو، أحمد سامي، اسلام محمد، محمود حميد،محمد ابو طالب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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