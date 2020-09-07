نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يُقدم رمضان صبحي للجماهير (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع الدولي المصري رمضان صبحي قادمًا من نادي هيدير سفيلد تاون الإنجليزي في عقد يمتد حتي عام 2025. ونشرت الحساب الرسمي لنادي بيراميدز فيديو تشويقي صدرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبا في صفوف النادي.

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