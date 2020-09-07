نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتب خرافي.. الكشف عن تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع رمضان صبحي، قادمًا من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويعد رمضان صبحي هو ثاني صفقات بيراميدز الصيفية، بعد الإعلان في وقت سابق عن التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وأعلن بيراميدز التعاقد مع رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأوليمبي بعقد لمدة 5 مواسم حتي عام 2025.
وكلفت الصفقة خزائن بيراميدز ما بين 4 إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، باحتساب بعض الإضافات.
ومن المقرر أن يحصل رمضان صبحي على 40 مليون جنيه في الموسم، أي 200 مليون جنيه في 5 سنوات.
وكان الأهلي قد أعلن عن إنهاء ارتباطه برمضان صبحي، بعد رغبة الأخير بانتقاله إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة.
وشارك صبحي مع الأهلي في 9 مباريات بالموسم الحالي، بسبب الإصابة، تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة تمريرة حاسمة.
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