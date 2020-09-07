حافلة الأهلي تصل إلى استاد حرس الحدود

حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وصلت إلى استاد حرس الحدود «المكس» استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة ٢٥ في بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز، والاقتراب خطوة جديدة نحو الفوز باللقب.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد ٦٥ نقطة.