الجهاز الفني للأهلي يعاين أرضية استاد حرس الحدود

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حرص على معاينة أرضية استاد حرس الحدود «المكس» فور وصول حافلة الفريق.
وقام رينيه فايلر، المدير الفني، ومساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، بالنزول لتفقد أرضية الملعب فور وصول حافلة الفريق.
ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود في الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة ٢٥ في بطولة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٦٥ نقطة، ويسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الجهاز الفني للأهلي يعاين أرضية استاد حرس الحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الأهلى المصرى الرسمى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.