الجهاز الفني للأهلي يعاين أرضية استاد حرس الحدود

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حرص على معاينة أرضية استاد حرس الحدود «المكس» فور وصول حافلة الفريق.

وقام رينيه فايلر، المدير الفني، ومساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، بالنزول لتفقد أرضية الملعب فور وصول حافلة الفريق.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود في الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة ٢٥ في بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٦٥ نقطة، ويسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.