الرياضة

مروان وبادجي يقودان هجوم الأهلي أمام حرس الحدود

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مروان وبادجي يقودان هجوم الأهلي أمام حرس الحدود
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7:38 مساءً - 7 سبتمبر، 2020

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالى:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، جيرالدو.
خط الهجوم: أليو بادجي، مروان محسن.

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأجايي ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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