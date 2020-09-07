الثقة الزائدة.. طلعت يوسف: عمر الميداني من أسباب ظهور الاتحاد السكندري بشكل متواضع أمام المقاصة

قال طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إن ناديه قدم مباراة متواضعة بشكل غير متوقع ضد مصر المقاصة.

وخسر الاتحاد اليوم الإثنين من المقاصة في ملعب الإسكندرية في الجولة 25 من الدوري.

وقال طلعت يوسف عقب المباراة: "أدينا مباراة متواضعة وغير متوقعة لأننا نلعب بشكل أفضل مع الفرق التي تلعب كرة قدم جيدة مثل المقاصة".

وأكمل: "المقاصة فريق جيد ولولا عدم التوفيق في كرة رزاق سيسيه لتحولت نتيجة المباراة، فالأهداف جاءت من أخطاء دفاعية وساذجة من الصعب تكرارها".

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وتابع "هناك أكثر من لاعب لم يكن في حالته الطبيعية المعهودة وغياب بعض اللاعبين أثر علينا بالإضافة لعدم جاهزية البعض الآخر مثل خالد قمر وأحمد رفعت".

وأردف "كان من الوارد أن ندرك التعادل لولا الأخطاء التي ارتكبناها".

وعن عمرو الميداني والأخطاء التي ارتكبها في الفريق قال طلعت يوسف: "هو من أفضل لاعبي الفريق وأخطائه نتيجة الثقة الزائدة رغم أن الخطأ الأول مشترك بينه وبين محمود الزنفلي حارس المرمى".