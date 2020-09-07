الإسماعيلي يحرز الهدف الثاني في مرمى نادي مصر

أحرز عبدالرحمن مجدي نجم فريق الاسماعيلي الهدف الثاني في مرمى نادي مصر في الدقيقة الـ 64 من عمر المباراة المقامة على ملعب ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ٢٦ من مسابقة الدوري العام.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ونادي مصر بتقدم الإسماعيلي بهدف في الدقيقة 23 من عمر المباراة. وأحرز عمر الوحش نجم فريق الاسماعيلي الهدف الأول للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 23 من عمر المباراة. وجاء التشكيل كالآتي: Advertisements في حراسة المرمى: محمد مجدي في خط الدفاع:- محمود البدري- محمد عمار- ابراهيم أبواليزيد-أسامة ابراهيم في خط الوسط:- أحمد مدبولي- عماد حمدي-عمر الوحش - بكيتي سيلفا الهجوم:- عبدالرحمن مجدي- شيلونجو

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