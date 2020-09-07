الرياضة

الأحمر يهاجم بمروان محسن وبادجى .. تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، علي معلول.

Advertisements

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، جيرالدو.

خط الهجوم: أليو بادجي، مروان محسن.

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأجايي ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأحمر يهاجم بمروان محسن وبادجى .. تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا