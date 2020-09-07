الأحمر يهاجم بمروان محسن وبادجى .. تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالى:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، علي معلول.



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خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، جيرالدو.



خط الهجوم: أليو بادجي، مروان محسن.



وجاء على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأجايي ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.