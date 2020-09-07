خاص| جيانا فاروق: الأهلي مبيقفش على حد وعمري ما هعمل زي رمضان صبحي ..فيديو

أكدت جيانا فاروق أسطورة الكاراتيه فى العالم ولاعبة النادي الأهلي المتأهلة لأولمبياد طوكيو 2021 أن المارد الأحمر أكبر من أي أزمات تواجهه بعد توالي الأزمات على فريق الكرة خلال الفترة الماضية .

وأضافت جيانا فى تصريحات خاصة لموقع صدي البلد ان مشكلة الأهلي ليست فنية او ادارية بل السبب هو انعدام الانتماء لدى اللاعبين وانهم يتعاملون مع الفريق الآن كنجم و لا يركز فى إعطاء النادي حقه بل يبحث عن تحقيق ذاته فقط .

وأشارت جيانا إلى أن الأهلي مبيقفش على حد ولا يتأثر برحيل لاعب لا يملك انتماء للأهلي مؤكدة أنها لديها ثقة كبيرة فى إدارة الأهلي في تجاوز تلك الأزمات و المحافظة على استقرار الفريق .

وعن ازمة رمضان صبحي قالت جيانا انها تعاملت معه بشكل شخصي وهو انسان جيد ولكني ضد قراره بالرحيل عن الأهلي حتي لو بهذا المبلغ الهائل و لكن كان يكفيه شرفا باللعب للنادي الأهلي .

وأوضحت جيانا أنها لو فى موقف رمضان صبحي كان سيكون قرارها هو الاستمرار مع الأهلي قائلة :"عمري معمل الي رمضان عمله مع الأهلي ..بالنسبة ليا يا الأهلي يا مفيش "