‏طبيب الزمالك: الونش ومحمد حسن جاهزان للمباريات

وقال أسامة إن الثنائي أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات على المستوى الطبي، حيث تتوقف مشاركتهما على رؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة ال٢٦ لبطولة الدوري.
وكان الزمالك قد فاز على طلائع الجيش بهدف نظيف ليوسف أوباما فى الجولة السابقة.
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