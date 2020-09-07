الرياضة

‏طبيب الزمالك: الونش ومحمد حسن جاهزان للمباريات

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أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جاهزية الثنائي محمد حسن ومحمود حمدي الونش للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، عقب تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا .

وقال أسامة إن الثنائي أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات على المستوى الطبي، حيث تتوقف مشاركتهما على رؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة ال٢٦ لبطولة الدوري.

وكان الزمالك قد فاز على طلائع الجيش بهدف نظيف ليوسف أوباما فى الجولة السابقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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