فيديو تقديم رمضان صبحي يستفز الجماهير .. شاهد

صبحي بتيشرت بيراميدز وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ". وقدم نادي بيراميدز لاعبه رمضان صبحي بفيديو، قبل حضوره مؤتمرا صحفيا للرد على أسئلة الإعلاميين. اقرأ ايضا :

ابن النادي.. هجوم قوي من الجماهير على رمضان صبحي بعد انضمامه لبيراميدز | شاهد وفي فيديو تقديم رمضان صبحي، ظهر رباعي الفريق عبدالله السعيد، وأحمد الشناوي، وعلي جبر، وعمر جابر، وهم يتحدثون في مكالمة بالفيديو، وهم يقولون "أنا سمعت أنه قرب يمضي"، وأشياء من هذا القبيل الخاصة باقتراب انضمام صفقة جديدة لفريقهم، قبل أن يظهر رمضان صبحي في المحادثة ويعلن انضمامه لنادي بيراميدز. وعلق النادى قائلا " تمت المهمة بنجاح .. رمضان صبحي في بيراميدز! " . Advertisements وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير. وجاءت التعليقات كالآتى : فيديو مستفز - اللى يبيع مرة يبيع الف - الاهلى فوق الجميع - خسارة ليك مش للاهلى. يذكر أن رمضان صبحي انتقل لـ بيراميدز بعقد يمتد لـ 5 سنوات. نشر الحساب الرسمى لنادى بيراميدز فيديو تقديم رمضانبتيشرت بيراميدز وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

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