فايلر يعاين أرضية ملعب المكس قبل مواجهة حرس الحدود

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على معاينة أرضية استاد حرس الحدود «المكس» فور وصول حافلة الفريق.
وقام رينيه فايلر، المدير الفني، ومساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، بالنزول لتفقد أرضية الملعب فور وصول حافلة الفريق.
ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود في الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 25 في بطولة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة، ويسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.
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