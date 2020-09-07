الرياضة

فايلر يعاين أرضية ملعب المكس قبل مواجهة حرس الحدود

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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على معاينة أرضية استاد حرس الحدود «المكس» فور وصول حافلة الفريق. 

وقام رينيه فايلر، المدير الفني، ومساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، بالنزول لتفقد أرضية الملعب فور وصول حافلة الفريق.

 

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود في الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 25 في بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة، ويسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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