قناة الأهلي تشيد بـ جنش حارس الزمالك: هي دي أخلاق الرياضة

أثنى أيمن شوقي، نجم النادي الأهلي السابق، بتصريحات محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك؛ بعدما ارتدى الأخير قميصًا عليه صورة مؤمن زكريا، لاعب الأهلي الذي يعاني من مرض عصبي في الفترة الأخيرة.

وقال "شوقي"، في تصريحات تليفزيونية أثناء تقديمه "الاستديو التحليلي" لمباراة الأهلي والحرس عبر قناة الأهلي، إن تصرف جنش هو الهدف الأسمى من الرياضة وكرة القدم، مشيدا بتصرف اللاعب.

وتابع نجم النادي الأهلي السابق، "ده تصرف إيجابي من حقه أننا نسلط عليه الضوء، زى ما بنتقد السلبيات لازم بردو نبروز الإيجابيات".

وعبر محمود عبد الرحيم جنش، عن حزنه على وضعية صديقه لاعب الأهلي مؤمن زكريا قائلا عقب لقاء الزمالك والطلائع "أتمنى الشفاء لاخويا مؤمن زكريا لأنه يحتاج دعم كل الناس، مؤمن اخويا وعشرة عمر وسافرت معاه فى المرة الاخيرة للعلاج وهو محتاج جميع اللاعبين".