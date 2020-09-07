أثنى أيمن شوقي، نجم النادي الأهلي السابق، بتصريحات محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك؛ بعدما ارتدى الأخير قميصًا عليه صورة مؤمن زكريا، لاعب الأهلي الذي يعاني من مرض عصبي في الفترة الأخيرة.
وقال "شوقي"، في تصريحات تليفزيونية أثناء تقديمه "الاستديو التحليلي" لمباراة الأهلي والحرس عبر قناة الأهلي، إن تصرف جنش هو الهدف الأسمى من الرياضة وكرة القدم، مشيدا بتصرف اللاعب.
وتابع نجم النادي الأهلي السابق، "ده تصرف إيجابي من حقه أننا نسلط عليه الضوء، زى ما بنتقد السلبيات لازم بردو نبروز الإيجابيات".
وعبر محمود عبد الرحيم جنش، عن حزنه على وضعية صديقه لاعب الأهلي مؤمن زكريا قائلا عقب لقاء الزمالك والطلائع "أتمنى الشفاء لاخويا مؤمن زكريا لأنه يحتاج دعم كل الناس، مؤمن اخويا وعشرة عمر وسافرت معاه فى المرة الاخيرة للعلاج وهو محتاج جميع اللاعبين".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قناة الأهلي تشيد بـ جنش حارس الزمالك: هي دي أخلاق الرياضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.