إصابة كيليان مبابي بـ فيروس كورونا

أعلنت تقارير تليفزيونية، عن إصابة كيليان مبابي جناح المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان بفيروس كورونا.
وذكرت قناة تيليفوت شاين الفرنسية، أنه تم تشخيص مبابي بالإصابة بفيروس كورونا، بعد معسكر المنتخب الفرنسي الأخير للعب دوري الأمم الأوروبية.
وسجل مبابي هدف انتصار المنتخب الفرنسي أمام السويد يوم السبت الماضي في دوري الأمم الأوروبية.
جدير بالذكر أن مبابي هو سابع اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في باريس سان جيرمان، وأبرزهم زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.
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