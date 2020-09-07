انتهت مباراة الإسماعيلي ونادي مصر، بفوز الأول بـ رباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ٢٦ من مسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز محمد الشامي، الهدف الثالث في الدقيقة الـ 85 من عمر المباراة، وحازم مرسي الهدف الرابع في الدقيقة الـ 90 من المباراة.

بينما أحرز عبدالرحمن مجدي نجم الإسماعيلي الهدف الثاني في مرمى نادي مصر في الدقيقة الـ 64 من عمر المباراة. وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ونادي مصر بتقدم الإسماعيلي بهدف في الدقيقة 23 من عمر المباراة. وأحرز عمر الوحش نجم فريق الاسماعيلي هدف الشوط الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 23 من عمر المباراة. Advertisements وجاء التشكيل كالآتي: في حراسة المرمى: محمد مجدي في خط الدفاع:- محمود البدري- محمد عمار- ابراهيم أبواليزيد-أسامة ابراهيم في خط الوسط:- أحمد مدبولي- عماد حمدي-عمر الوحش - بكيتي سيلفا الهجوم:- عبدالرحمن مجدي- شيلونجو

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإسماعيلي يستعيد هيبته برباعية نظيفة أمام نادي مصر ..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.