الكاف يستقر على تغيير مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

علم "دوت الخليج"، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، استقر على تغيير مواعيد نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وبحسب مصادرنا، فإن الكاف سيعلن عقب اجتماعه القادم، تأجيل نصف نهائي بطولة دوري أفريقيا بسبب الحالة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا.
وأشارت المصادر إلى أن الكاف سيؤجل نصف نهائي دوري الأبطال لتقام مباراتا الذهاب يوم 15 أكتوبر، على أن تقام مباريات الإياب بعدها بأسبوع واحد فقط.
يذكر أنه كان قد تم تحديد موعد 25، 26 سبتمبر لمباراتي الذهاب لدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، و2، 3 أكتوبر لمباراتي الإياب.
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