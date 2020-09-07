كارتيرون يعقد جلسة سريعة مع أمير عبدالعزيز

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع أمير عبدالعزيز المدرب العام للفريق على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم.
وجاء حديث كارتيرون مع عبدالعزيز بخصوص بعض النقاط الفنية التي تم تنفيذها خلال مران اليوم، استعدادا لمواجهة سموحة يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب في بطولة الدوري الممتاز.
وفاز الزمالك أمس على طلائع الجيش بهدف نظيف سجله يوسف أوباما في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز.
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