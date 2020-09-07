الرياضة

تريزيجيه يظهر فى تدريبات أستون فيلا استعدادا للبريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه فى تدريبات نادي أستون فيلا اليوم الاثنين استعدادا لبداية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " الأسبوع المقبل.

وخاض أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه  فترة إعداد الأسبوع الماضي فى ويلز استعدادا لبداية البريميرليج.

ومن المقرر أن يواجه أستون فيلا نظيره شيفيلد يونايتد الأسبوع بعد القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك الدولي.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أعلن تأجيل مباراة الجولة الأولي بين استون فيلا أمام مانشستر سيتي بعد مشاركة الأخير ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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