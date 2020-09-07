شوبير يعلن موعد إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موعد إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد والزمالك والرجاء. وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " ‏لقاءات الذهاب منتصف أكتوبر والعودة بعد أسبوع ...انتهى". وكان من المقرر إقامة مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بين الزمالك والرجاء يوم 25 سبتمبر المقبل ومواجهة الأهلي والوداد يوم 26 سبتمبر المقبل ولكن تم ترد أنباء عن تأجيل المباريات. د

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