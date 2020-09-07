خاص| أسطورة الكاراتيه في العالم تكشف رسالة السيسي لها .. فيديو

أكدت جيانا فاروق أسطورة الكاراتيه في العالم ولاعبة النادي الأهلي المتأهلة لأولمبياد طوكيو 2021 أنه تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث مرات سابقة ومن حرم الرئيس مرة .
وأضافت جيانا فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ان الرئيس السيسي كان حريصا على الحديث مع الأبطال أثناء تكريمهم و حثهم على بذل المزيد من الجهد لرفع علم مصر عاليا فى المحافل الدولية المختلفة .
وكشفت جيانا عن رسالة الرئيس السيسي لها قائلة :" كانت رسالته لنا اننا نكمل وأنه فخور بنا ومبسوط بالألعاب الفردية و الانجازات التي تحققها وأنهم من يرفعون علم مصر خارجيا و يحملون صورتها فى المحافل الدولية المختلفة .
وأوضحت أن دعم السيسي يجعل الابطال يركزون أكثر خلال الفترة المقبلة وبسبب دعمه أسعى لتحقيق ميدالية أوليمبية لمصر فى اول مشاركة للكاراتيه في الأولمبياد خلال دورة طوكيو القادمة .
وأشارت جيانا الى أن وزير الرياضة أشرف صبحى يتابع مشاكلنا بنفسه و يوجد تواصل مباشر بينها و بينه خاصة أنه لاعب كاراتيه سابق فيعرف المشاكل التي نمر بها ويحرص على التدخل بشكل شخصي لحلها.
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