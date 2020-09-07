حمص يشكر لاعبي الإسماعيلي بعد الفوز على نادي مصر برباعية

وجه محمد حمص مدرب الإسماعيلى الشكر للاعبيه على الروح القتالية التى قدموها فى مواجهة نادى مصر وساهمت فى تحقيق الفريق انتصار كبير.

وفاز الدراويش برباعية دون رد على نادى مصر فى المواجهة التى جمعتهما لحساب الأسبوع الــ25 من عمر مسابقة الدورى المحلى.



وأضاف فى تصريحات عقب المباراة :”اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم ونجحوا فى تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة واستعادة مسيرة الانتصارات من جديد”.



واستكمل حديثه :”الإسماعيلى هو بيتى ولا أستطيع أن أرفض تلبية النداء ،هدفنا وضع الفريق فى مكانته المستحقة”.



وتابع:”الفريق يضم لاعبين على مستوى جيد ، لكنهم يعانون من فقدان الثقة واتمنى من الجماهير الالتفاف حول الفريق من أجل العودة سريعا وتنحية الخلافات جانبا”.



وأتم حديثه :”لدينا مباراة مرتقبة أمام الأهلى ، سنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية واستغلال الدافع المعنوى للاعبين بعد الانتصار فى لقاء اليوم”.