الرياضة

حمص يشكر لاعبي الإسماعيلي بعد الفوز على نادي مصر برباعية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وجه محمد حمص مدرب الإسماعيلى الشكر للاعبيه على الروح القتالية التى قدموها فى مواجهة نادى مصر وساهمت فى تحقيق الفريق انتصار كبير.  

وفاز الدراويش برباعية دون رد على نادى مصر فى المواجهة التى جمعتهما لحساب الأسبوع الــ25 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وأضاف فى تصريحات عقب المباراة :”اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم ونجحوا فى تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة واستعادة مسيرة الانتصارات من جديد”.

واستكمل حديثه :”الإسماعيلى هو بيتى ولا أستطيع أن أرفض تلبية النداء ،هدفنا وضع الفريق فى مكانته المستحقة”.

وتابع:”الفريق يضم لاعبين على مستوى جيد ، لكنهم يعانون من فقدان الثقة واتمنى من الجماهير الالتفاف حول الفريق من أجل العودة سريعا وتنحية الخلافات جانبا”.

وأتم حديثه :”لدينا مباراة مرتقبة أمام الأهلى ، سنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية واستغلال الدافع المعنوى للاعبين بعد الانتصار فى لقاء اليوم”.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حمص يشكر لاعبي الإسماعيلي بعد الفوز على نادي مصر برباعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا