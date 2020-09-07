الرياضة

فرج عامر يجتمع بلاعبى سموحة لتحفيزهم قبل مباراة الزمالك

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التقى المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفنى الجديد بقيادة أحمد سامى . 

وحرص رئيس سموحة على تحفيز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها فى الثامنة ونصف مساء الخميس القادم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقه الدورى الممتاز أ . 

وقاد أحمد سامى المدير الفنى الجديد التدريب الأول له مع الفريق . 

ويحتل سموحه المركز السادس برصيد ٣٢ نقطة .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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