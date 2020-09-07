فرج عامر يجتمع بلاعبى سموحة لتحفيزهم قبل مباراة الزمالك

التقى المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفنى الجديد بقيادة أحمد سامى .
وحرص رئيس سموحة على تحفيز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها فى الثامنة ونصف مساء الخميس القادم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقه الدورى الممتاز أ .
وقاد أحمد سامى المدير الفنى الجديد التدريب الأول له مع الفريق .
ويحتل سموحه المركز السادس برصيد ٣٢ نقطة .
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