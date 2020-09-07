بعد ثلاثية المقاصة .. إيقاف مستحقات لاعبى الاتحاد السكندرى وخصم 3 % من العقود

قرر مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خصم 3%من قيمة عقود لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وإيقاف المستحقات حتى تحسن النتائج بسبب الهزيمة التى تلقاها الفريق اليوم أمام المقاصه بثلاثة أهداف مقابل هدف . وأعلنت إدارة النادى اتخاذها لجميع الإجراءات المطلوبة لعودة الانتصارات مرة أخرى بالتنسيق مع المدير الفنى طلعت يوسف . وطالبت الإدارة الجماهير السكندرية بدعم الفريق ومساندتة من أجل عودة الانتصارات . ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الخامس فى جدول المسابقة برصيد 35نقطة .

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