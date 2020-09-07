جيمس رودريجيز يرحل عن ريال مدريد وينتقل لـ إيفرتون.. رسميًا

وأعلن النادي الإنجليزي عن تعاقده مع جيمس لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لعام إضافي، دون الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة.
وعبر جيمس عن سعادته بالانتقال لنادي إيفرتون، مؤكدًا استعداده لمساعدة الفريق على الفوز في قادم البطولات.
ولم يتم الكشف عن القيمة المادية للصفقة، لكن التقارير تشير إلى أنها حسمت مقابل 25 مليون يورو.
يذكر أن جيمس رودريجيز لعب لنادي ريال مدريد منذ عام 2014، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.
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