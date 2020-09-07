15 دقيقة .. استحواذ أهلاوي دون خطورة على حرس الحدود فى الدوري

انتهت أحداث اول ربع ساعة من مباراة الأهلي وحرس الحدود بالتعادل السلبي على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري المصري .

جاءت الخطورة الأولى من جانب حرس الحدود بعد مرور خمس دقائق من المباراة، بعدما أرسلت عرضية من الجبهة اليمنى إلى إبراهيم كونيه داخل منطقة الجزاء، لكن رأسيته ذهبت أعلى العارضة الأفقية لمرمى محمد الشناوي.

وجاء الرد من الأهلي في الدقيقة السابعة، بعدما توغل أحمد الشيخ في الجبهة اليمنى ليمرر الكرة إلى أليو بادجي داخل منطقة الجزاء، ليحولها المهاجم السنغالي بتسديدة ضعيفة تصدى لها أحمد السعدني حارس حرس الحدود.