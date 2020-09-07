منتخب بيلاروس يفوز على كازاخستان دوري الأمم الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - اقتنص منتخب بيلاروس فوزا غاليا من ملعب مضيفه منتخب كازاخستان 2 /1 اليوم الأثنين في الجولة الثانية من المستوى الرابع للمجموعة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبي. وتقدم مكسيم بورداشيف بهدف لبيلاروس في الدقيقة 53 ولكن أبات أيمبيتوف أدرك التعادل لكازاخستان في الدقيقة 62. وقبل ست دقائق من نهاية المباراة خطف فيتالي ليساكوفيتش هدف الفوز لبيلاروس. وحصد منتخب بيلاروس أول ثلاث نقاط له ليحل في المركز الثالث بفارق الأهداف عن كازاخستان وصيفة المجموعة.

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