نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باير ليفركوزن يقترب من ضم نجم باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن باير ليفركوزن الألماني، يسعي للحصول على خدمات يوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتبت صحيفة "لو 10 سبور" الفرنسية ان ليفركوزن يسعى "بإصرار كبير" إلى ضم لاعب خط الوسط المهاجم الذي اقتصر دوره مؤخرا في سان جيرمان على اللعب كبديل.

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كان يوأخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني (المانشافت)، قد حث اللاعب/26 عاما/ المرتبط بعقد مع سان جيرمان حتى الصيف المقبل، على تغيير ناديه في هذه الأيام.

كان دراكسلر صرح أمس الأحد بعد مباراة المانشافت أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية أمس الأحد والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، بقوله إنه لا يدري ما إذا كان من الممكن أن يحدث شيء في هذا الصيف.

ومن الممكن ان يكون دراكسلر، المحترف السابق في شالكه وفولفسبورج، بديلا في ليفركوزن لكاي هافيرتز الذي تم بيعه إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو.