نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي يعلن سلبية مسحات كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي القومي، أحدى أندية المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، سلبية تحليل الـ«رابيت تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون والجهاز الفني والإداري بالفريق. ويواصل الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة الدخان المتصدر برصيد 59 نقطة، وسبيدأ الفريق تجاربه الودية خلال المرحلة المقبلة. Advertisements وتستأنف منافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثالث فى بداية الشهر المقبل، وستشهد الجولة الرابعة والعشرين لقاء القومي مع الدخان على ملعب الدخان. ترتيب المجموعة الخامسة 1- الدخان 59 نقطة

2- الإتصالات 56 نقطة

3- جولدي 45 نقطة

4- حلوان العام 40 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- القومي 32 نقطة

7- المعادي 31 نقطة

8- بشتيل 29 نقطة

9- الصف 28 نقطة

10- العياط 25 نقطة

11- جينيس 22 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- الصيد 17 نقطة

14- البدرشين 17 نقطة

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