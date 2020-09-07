نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم 3 % من عقود لاعبو الاتحاد وإيقاف المستحقات في المقال التالي
جاءت قرارات مجلس إدارة النادى عقب هزيمة الفريق اليوم أمام نادى مصر المقاصة، و الأداء غير الجيد في بعض المباريات و خاصة مباراة الفريق الفيومي ، رغم قيام إدارة النادى بتوفير كافة عوامل الاستقرار و النجاح سواءً مالية أو إدارية.
وقرر مسؤلو الاتحاد اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة الانضباط لصفوف الفريق الأول لكرة القدم وتحقيق آمال وطموحات جماهيره و مجلس إدارته و إدارته الفنية .
وأكد المجلس تفهمه لحالة الغضب التي أنتابت جماهير الثغر عقب لقاء اليوم ، و يدعو الجميع داخل القلعة الخضراء إلى مساندة الفريق و جهازه الفني بقيادة الكابتن طلعت يوسف و دعمه ليعبر هذه النتائج غير الجيدة و العودة مُجدداً لتحقيق الانتصارات و العمل على تحقيق مركز متقدم ، خاصة و أن الفريق يحتل حالياً المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة ، و عودة الفريق لعروضه القوية التي قدمها منذ بداية الموسم لن يتحقق ذلك إلا بدعم ومساندة جماهير زعيم الثغر العظيمة .
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