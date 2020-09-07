نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. إيفرتون يضم خاميس رودريجيز من ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضم النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وقال الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن اللاعب الدولي الكولومبي قد اجتاز الكشف الطبي بمدينة ليفربول ليوقع نه الفريق استعدادا لبداية البريميرليج. بينما نشر نادي ريال مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر رسالة وداعية للاعب الكولومبي يتمني له التوفيق مع فريقه الجديد إيفرتون الإنجليزي. ومن المقرر أن ينضم خاميس رودريجيز لتدريبات نادي إيفرتون غدا الثلاثاء استعدادا لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " الأسبوع المقبل.

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