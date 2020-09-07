نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السويس يهزم النوبة بثلاثية استعدادا لاستئناف للدوري في المقال التالي
وجاء أهداف " منتخب السويس" عن طريق ، المهاجم احمد وائل في الشوط الأول، ثم ادراك اللاعب محمد يكن الهدف الثاني، و المتألق حسن ياسين الهدف الثالث.
فيما يلتقي منتخب السويس مع نظيرة فريق البنك الأهلي بالقاهرة وديا الخميس المقبل.
وجدير بالذكر، مع اقتراب موعد الانتخابات التكميلية لنادى منتخب السويس على منصب عضو مجلس إدارة فوق السن، أعلن "جمال حسب النبي" مدير عام مديرية الشباب والرياضة السابق بالسويس، والمدير التنفيذى الخالي لمنطقة المينى فوتبول، الترشح على هذا المنصب اللى كان يشغله محمود عطوه الذى تقدم باستقالته لظروف خاصة.
من المقرر إجراء الانتخابات التكميلية شهر أكتوبر القادم، على مقاعد عضو فوق السن.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر منتخب السويس يهزم النوبة بثلاثية استعدادا لاستئناف للدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.