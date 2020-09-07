نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يفوز على الإعلاميين ويلاقي نجوم المستقبل في المقال التالي
أحرز الهدف الاول لفريق النصر حسام اشرف بضربة رأس، من ركلة حرة نفذها حازم ممدوح، وأحرز يوسف مجدي عبد الغني الهدف الثاني، عندما تسلم تمريرة ببنية من بابا ابراهيم داخل منطقة الجزاء وسددها في المقص الأيسر لمرمي الاعلاميين .
وبدأ النصر الشوط الأول بتشكيل مكون من أحمد بدوي في حراسة المرمى وحسام أشرف وأحمد أشرف وساهر عبد المنعم ودخير محمد وادهم وحازم ممدوح وجودة ايمن ومحمد حسن وأحمد مجدي كهربا وميدو العطار.
وفي الشوط الثاني شارك، عصام سعد في حراسة المرمى و أحمد كالوشا وحمودة سمير وأحمد داهش واسامة الليبي ومحمود حسونة ومؤمن عاطف ومحمد عبد الناصر (اوشا) ويوسف مجدي عبد الغني وبابا ابراهيم ومحمود السيد.
ومن المقرر أن يخوض النصر مباراة ودية أمام النجوم يوم الخميس المقبل علي ملعب النصر، ويبحث الفريق القاهري عن مباراة ودية يوم الاثنين القادم يختتم بها النصر استعداداته لمواجهة المريخ البورسعيدي في الاسبوع الثامن عشر بمسابقة دوري القسم الثاني .
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