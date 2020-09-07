الشوط الأول| الأهلي يكتفي بالتعادل السلبي أمام حرس الحدود

الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وحرس الحدود انتهى بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول شهدت اندفاعا هجوميا لفريق حرس الحدود، وسط تمركز جيد لدفاعات الأهلي. الدقيقة السابعة تشهد الفرصة الأولى للأهلي على مرمى حرس الحدود، من عرضية مميزة لأحمد الشيخ أربكت دفاعات المنافس، ووصلت أمام بادجي، الذي سددها ضعيفة في يد حارس مرمى حرس الحدود.

فرصة هدف لبادجي ضاعت في الدقيقة 15، بعد كرة خاطئة من دفاع حرس الحدود، لكن حارس مرمى المنافس نجح في إنقاذ الكرة من أقدام بادجي.

الدقيقة 17 فرصة هدف آخر ضائع للأهلي عن طريق مروان محسن، الذي تلقي تمريرة عرضية رائعة من بادجي، لكنه سددها في شباك الحرس من الخارج، مهدرا فرصة الهدف الأول للأهلي.

الدقيقة 19 تشهد عرضية رائعة من علي معلول على حدود منطقة الجزاء، أنقذها تاحا مدافع الحرس وأبعدها إلى ركلة ركنية.

بقية أحداث الشوط حتى ربع الساعة الأخيرة لم تشهد فرصا حقيقية للفريقين، وتخللها عدة محاولات للأهلي عن طريق مروان محسن وأليو بادجي، وعدة محاولات للاعبي الحرس لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، ليطلق الحكم أحمد الغندور صافرة انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.