بعد انضمام رمضان صبحي.. بيراميدز يدعم صفوفه بـ 3 صفقات جديدة

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن حديث المستشار تركي ال الشيخ على وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص صفقة رمضان صبحي ليس لنادي بيراميدز أي علاقة به.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن" علاقة آل الشيخ بفريق بيراميدز كانت عندما كان المالك للنادي ولكن بعد قرار بيعه للفريق لم يكن له أي تواصل مع إدارة الفريق، وهو اول من قام بتواجد بيراميدز علي الساحة الرياضية المصرية".

وأكمل: "بيراميدز سيبرم 3 صفقات أخرى بعد إنتهاء صفقة رمضان صبحي، ويسعي الفريق لتقوية العناصر المتواجدة داخل الفريق من أجل المنافسة على الألقاب الموسم القادم".

واختتم: "لم يحدث اي مشاكل تخص عبد الله السعيد وأحمد فتحي، بعد التعاقد مع رمضان صبحي، ولم يحدث أي مشاكل تخص الأمور المالية مع اللاعبين لأنهم يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع هذه الأمور".