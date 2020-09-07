بادجي يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي أمام حرس الحدود

أهدر أليو بادجي، مهاجم النادي الأهلي، فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام مضيفه حرس الحدود فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري.
فرصة التقدم للأهلي المهدرة كانت بسبب خطأ فادح من مدافع حرس الحدود؛ فاستغله أليو بادجي، وتمكن من استخلاص الكرة، وانفرد تمامًا بالمرمى لكنه سدد الكرة بشكل سيئ للغاية في أحضان الحارس أحمد السعدني.
ويتربع الأهلي على صدارة الدوري برصيد 65 نقطة من 24 مباراة، فيما حصد حرس الحدود 26 نقطة من 23 مواجهة ليحتل المرتبة الـ13 في جدول ترتيب المسابقة.
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