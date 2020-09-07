الرياضة

بيراميدز يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للزمالك وعلاقته بـ تركي الشيخ

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أكد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، أن بيراميدز لا يعمل لصالح أي فريق داخل الدوري المصري خاصة نادي الزمالك. 

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن" أن سياسة بيراميدز هي جلب أفضل الصفقات المتاحة علي الساحة الرياضية، من أجل المنافسة على جميع الألقاب بداية من الموسم القادم، وأن هذا الأمر مشروع جيد لإدارة الفريق". 

وأكمل: "بيراميدز يريد أن يكون له تاريخ خاص وأن الفريق لا يعمل لصالح أي أطراف أخرى وهذا الأمر واضح للجميع، والحالة الوحيدة التي يمكن أن يرحل بها رمضان عن صفوف الفريق هو عندما يرغب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي". 

واختتم: "المستشار تركي آل الشيخ انتهت علاقته بنادي بيراميدز بعد قرار بيعه للفريق للمالك الجديد سالم الشامسي، والعلاقة معه محترمة وجيدة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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