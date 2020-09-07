قادر على تعويض رمضان صبحي.. أول تعليق من طاهر محمد عقب هدفه العالمي مع المقاولون

علق طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن هدفه فى مرمى وادي دجلة فى المباراة التى انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1 فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري .
وقال طاهر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد عقب انتهاء المباراة: "سعيد بهدفي الأول مع المقاولون عقب التعافي من الإصابة، غيابي كان حوالي 6 أشهر بسبب الإصابات، الحمد لله تعافيت تماما من الإصابة وجاهز للمشاركة في باقي مباريات المقاولون المقبلة".
وأضاف: "أوجه الشكر للمهندس محمد عادل فتحي والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على الوقوف بجواري الفترة الماضية، وكنا نتمنى تحقيق الفوز اليوم، ولكننا سنجتهد في المباريات المقبلة".
وأتم تصريحاته: " أسعى للوصول مع فريق المقاولون إلى قمة فورمتي من اجل تحقيق هدف الفريق بالتواجد فى المربع الذهبي عقب انتهاء الموسم ".
واختتم :" انتقالي للنادي الأهلي الكبير شئ يسعدني وقادر على تحقيق طموح النادي وأهدافه ابتداء من الموسم المقبل ، بجانب قدرتي على تعويض رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي".
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