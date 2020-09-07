العجوز يطالب لاعبي الإسماعيلي بغلق ملف الفوز على نادي مصر ويستعد للأهلي

أبدى أحمد العجوز، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، سعادته بالفوز برباعية نظيفة أمام فريق نادي مصر وبتواجده داخل الجهاز الفني للفريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين علي ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ ٢٥ من مسابقة الدوري العام.

وطالب "العجوز"، لاعبي الفريق الاحتفال اليوم بالفوز وغلق صفحة مباراة نادي مصر بداية من غد، والتركيز في المباراة الهامة والمرتقبة القادمة أمام الأهلي.

ورفض مدرب الإسماعيلي، منح الفريق راحة غدًا، ويبدأ فريقه الاستعداد لمواجهة الأهلي الجمعة المقبلة في الدوري.



يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة في مركز ترتيب جدول الدوري العام.