ترتيب جدول الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الأسبوع الـ 25

انتهت مباريات اليوم الإثنين فى إطار منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز، بفوز النادي الأهلي على حرس الحدود بنتيجة 2-0.

وانتصر الأهلي على حرس الحدود بهدفين أحرزهما وليد سليمان ومحمد مجدى أفشة، في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية .

وأقيمت اليوم 3 مباريات أخرى، حيث انتصر مصر المقاصة في الأولى على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1، بينما تعادل وادي دجلة مع المقاولون بهدفٍ لمثله، في حين سحق الإسماعيلي منافسه نادي مصر برباعية نظيفة.

وكان الزمالك قد انتصر بالأمس على طلائع الجيش بهدفٍ وحيد ضمن منافسات الجولة ذاتها، بينما خسر بيراميدز في مفاجأة مدوية من الجونة بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على حرس الحدود 1- الأهلي 68 نقطة. 2- الزمالك 51 نقطة. 3- بيراميدز 45 نقطة. 4- المقاولون العرب 44 نقطة. 5- الاتحاد السكندري 35 نقطة. 6- سموحة 32 نقطة. 7- إنبي 32 نقطة. Advertisements 8- مصر المقاصة 30 نقطة. 9- الإنتاج الحربي 30 نقطة. 10- الإسماعيلي 30 نقطة. 11- الجونة 28 نقطة. 12- وادي دجلة 27 نقطة. 13- حرس الحدود 26 نقطة. 14- طلائع الجيش 26 نقطة. 15- نادي أسوان 25 نقطة. 16- المصري 22 نقطة. 17- إف سي مصر 18 نقطة. 18- طنطا 17 نقطة.

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