وليد سليمان ينقذ الأهلي بهدف صاروخي بمرمى حرس الحدود

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول أمام مضيفه حرس الحدود فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري. سجل الهدف الحاوي وليد سليمان فى الدقيقة 85 بعد "وان تو" بينه وجونيو أجاي ليسدد الحاوي الكرة من داخل منطقة الجزاء فى الزاوية اليمنى من مرمى الحارس أحمد السعدني. ويتربع الأهلي على صدارة الدوري برصيد 65 نقطة من 24 مباراة، فيما حصد حرس الحدود 26 نقطة من 23 مواجهة ليحتل المرتبة الـ13 في جدول ترتيب المسابقة.

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