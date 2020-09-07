لفة الوسط دي أنا فاكرها .. متعب عن هدف طاهر محمد العالمي في وادي دجلة

علق عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على هدف طاهر محمد طاهر مع فريقه المقاولون العرب في شباك وادي دجلة، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الـ 25 بالدوري المصري.

وكتب متعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" لفة الوسط دي انا فاكرها".

وسجل طاهر هدفا للمقاولون العرب في الدقيقة 44 من مباراة فريقه أمام وادي دجلة، بعدما استقبل كرة داخل منطقة الجزاء وظهره للمرمى قبل أن يستدير ويسدد بقدمه اليسرى في شباك حارس مرمى دجلة.

ومن المقرر أن ينضم طاهر محمد إلى فريقه الجديد الأهلي مع نهاية الموسم الجاري، بعدما كانت القلعة قد حسمت الصفقة التي كلفت خزينة النادي 25 مليون جنيه.

وغاب طاهر عن الملاعب منذ فبراير الماضي بسبب الإصابة قبل أن ينتقل للأهلي.