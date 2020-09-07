الأهلي طايح في الكل.. يكسب الحرس بثنائية في مباراة لاستعراض القوة بالدوري

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 68 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 26 فى المركز الثالث عشر من ترتيب الجدول .

جاءت الخطورة الأولى من جانب حرس الحدود بعد مرور خمس دقائق من المباراة، بعدما أرسلت عرضية من الجبهة اليمنى إلى إبراهيم كونيه داخل منطقة الجزاء، لكن رأسيته ذهبت أعلى العارضة الأفقية لمرمى محمد الشناوي.

وجاء الرد من الأهلي في الدقيقة السابعة، بعدما توغل أحمد الشيخ في الجبهة اليمنى ليمرر الكرة إلى أليو بادجي داخل منطقة الجزاء، ليحولها المهاجم السنغالي بتسديدة ضعيفة تصدى لها أحمد السعدني حارس حرس الحدود.

وكاد الأهلي بعد مرور الربع ساعة الاولى من المباراة أن يستغل خطأ دفاعيا من حرس الحدود، حيث مرر لاعب الحرس كرة خاطئة إلى أحمد السعدني، لينطلق بادجي نحو الكرة، لكن الحارس تمكن من الوصول لها وتشتيتها.

وفي الدقيقة الـ17، سنحت فرصة سهلة للأهلي بعدما توغل بادجي داخل منطقة الجزاء ليمرر الكرة أرضية إلى مروان محسن أمام المرمى، لكن الأخير أهدرها بغرابة بعدما سدد الكرة لتمر بجوار القائم الأيسر.

استمرت عرضيات حرس الحدود من الجبهة اليمنى وكاد محمد عبد اللطيف "جريندو" أن يحولها بضربة رأسية في شباك الأهلي بالدقيقة الـ34، لكن محمد الشناوي نجح في تدخله مع جريندو.

وفي الدقيقة الـ39، أرسل الأنجولي جيرالدو جناح أيسر الأهلي عرضية بقدمه اليمنى إلى مروان محسن داخل المنطقة، لكن رأسيته مرت ضعيفة بعيدة عن المرمى.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، أطلق علي معلول تسديدة رائعة من ضربة حرة ليتصدى لها الحارس أحمد السعدني ببراعة، قبل أن ترتد إلى مروان محسن ليسددها مباشرةً تجاه المرمى لكن دفاع حرس الحدود تمكن من تشتيتها.

الشوط الثاني

قام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بأول تغييراته بين شوطي المباراة، بعد الدفع بوليد سليمان بدلا من أحمد الشيخ.

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وفي الدقيقة الـ52، سنحت أخطر فرصة في المباراة لحرس الحدود بعدما توغل جريندو داخل المنطقة من الجبهة اليمنى لينفرد بالحارس محمد الشناوي، لكن الأخير تألق في التصدي لتسديدته ببراعة.

وجاء الرد سريعا من الأهلي في الدقيقة الـ53، بعدما افتك بادجي الكرة من دفاع حرس الحدود ليسددها أرضية نحو المرمى، لكن أحمد السعدني حارس حرس الحدود نجح في الإمساك بالكرة.

باعت المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي فريق حرس الحدود بتسديدة قوية على الطائر في الدقيقة الـ61، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى أحمد السعدني بقليل.

أجرى فايلر تغييرين جديديين بعدما دفع بمحمد هاني والنيجيري جونيور أجايي بدلا من الأنجولي جيرالدو ومروان محسن في الدقيقة الـ64.

وفي الدقيقة الـ77، أرسل محمد هاني عرضية من الجبهة اليمنى ليقابلها وليد سليمان بضربة رأسية، لكنها ذهبت سهلة في أيدي حارس مرمى الحرس.

ودفع فايلر برابع تغييراته خلال المباراة بإقحام محمد مجدي "أفشة" بدلا من أحمد فتحي في الدقيقة الـ80 من عمر اللقاء.

وكاد حرس الحدود أن يفاجئ الأهلي من ركلة حرة في الدقيقة الـ84، بعدما أرسلت عرضية داخل المنطقة ليحولها محمد الشبيني بضربة رأسية مرت بعيدة عن المرمى.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ85، بعدما قام وليد سليمان بتمريرة ثنائية مع أجايي، ليسددها الحاوي على الطائر في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى حرس الحدود.

وفى الدقيقة الاخيرة من زمن المباراة استطاع أفشة من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيسر ليييدها قفشة بيمينة على يسار حارس الحدود أحمد السعدني