زمالك 2001 يهزم غزل السويس بثلاثية وديا

فاز فريق كرة القدم بالنادي مواليد 2001 ، علي غزل السويس وديا بثلاثة اهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب النادي اليوم.

احرز أهداف الزمالك كل من: رضا هيكل ، ويوسف الغندور وأحمد أبو طيب.



من جانبه أكد سامح إسماعيل المدير الفني لفريق زمالك 2001 ان مواجهة غزل السويس هي التجربة الأولي بعد فترة توقف طويلة ، مشيرا إلى أنها جاءت مفيدة وتم الاطمئنان فيها علي أمور كثيرة تخص الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد .



وأضاف إسماعيل أن الفريق سيخوض لقاءات ودية كثيرة خلال الفترة المقبلة من اجل الوصول الي المعدل البدني والفني المطلوب .