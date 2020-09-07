زمالك 2001 يهزم غزل السويس بثلاثية وديا

احرز أهداف الزمالك كل من: رضا هيكل ، ويوسف الغندور وأحمد أبو طيب.
من جانبه أكد سامح إسماعيل المدير الفني لفريق زمالك 2001 ان مواجهة غزل السويس هي التجربة الأولي بعد فترة توقف طويلة ، مشيرا إلى أنها جاءت مفيدة وتم الاطمئنان فيها علي أمور كثيرة تخص الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد .
وأضاف إسماعيل أن الفريق سيخوض لقاءات ودية كثيرة خلال الفترة المقبلة من اجل الوصول الي المعدل البدني والفني المطلوب .
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